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Традиционный музыкальный фестиваль Artissimo - гордость и радость Латвии. Каждый год, благодаря трудам Инны Давыдовой - известной пианистки, главы "Фонда Германа Брауна" и организатора фестиваля - на юрмальской сцене звучат классика, джаз и этномузыка.

В этом году музыкальное мероприятие пройдет с 3 июля по 24 августа. И нам хочется рассказать о той замечательной программе, которая ждет всех меломанов этим летом.

3 июля

На сцене концертного зала "Дзинтари" выступит скрипач Вадим Репин и Государственный симфонический оркестр республики Татарстан под управлением Александра Сладковского.

Вадим Репин - скрипач, родом из Сибири, стал победителем на наиболее престижном конкурсе скрипачей в мире — Конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе, а теперь живет в Италии. Но самое гланое, Вадим Репин играет на скрипке работы Страдивари, выпущенной в 1733 году!

4 июля

4 июля в Малом зале "Дзинтари" пройдет концерт "Жемчужины русской музыки". Мы услышим мецо-сопрано российской звезды Ирины Долженко и прекрасную игру нашей соотечественницы, пианистки Инны Давыдовой.

А в заключении - шоу от японских барабанщиков "Taiko Drummers". Последний коллектив - это команда молодых и креативных музыкантов, которые дарят слушателям и зрителям яркие и незабываемые впечатления!

5 июля

Государственный симфонический оркестр республики Татарстан под управлением Александра Сладковского вместе с латвийскими и российскими звездами исполнит бессмертные мелодии из оперетт в концертной программе "Viva Operetta".

Александр Сладковский - выходец из семьи музыкантов, российский дирижер и дирижёр Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан. В 2016 году оркестр под его руководством впервые за всю историю дал концерты концерты в рамках Европейского тура в Брукнерхаусе (Линц) и в золотом зале венского Мюзикферайн!

23 августа

Фортепианный квартет "Janoska Ensemble" (Словакия/Австрия) представит программу от классики до джаза.

Janoska Ensemble – обладатель бесчисленных наград на международных конкурсах. Интереснейшие программы и захватывающее исполнение этой великолепной четверки привлекают любителей музыки самых разных возрастов и вкусов.

Квартет играл в лучших концертных залах мира, включая нью-йоркский Carnegie Hall, токийский Suntory Hall, лондонский Royal Albert Hall, Берлинскую филармонию, Сиднейскую оперу, венский Musikverein.

24 августа

В Юрмале - гости из Америки. "The Original Blues Brothers" - особый сюрприз любителям джаза, блюза и рок-н-ролла. О "Братьях Блюз" снято два культовых фильма, написана книга и даже выпущены три компьютерных игры. Они стали настоящими Королями Блюза, а шоу – самым настоящим праздником.

Билеты доступны в кассах bilešuserviss.lv