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Сегодня прошла пресс-конференция, посвященная осеннему событию. 9 сентября в Доме Черноголовых пройдет традиционный Рижский бал. Организатор мероприятия, певица и светская леди Натали Тумшевиц, подчеркнула, что бал - "это старинная венская традиция, которой мы добавили местного колорита".

В пресс-конференции приняли участие: патронесса бала Натали Тумшевиц, заместитель управляющего Рижской Думы Андрис Америкс, основатель фонда Германа Брауна, пианистка Инна Давыдова, танцмейстер и хореограф проекта "Рижский бал 2017", лауреат мировых конкурсов по бальным танцам Вячеслав Вишняков, солистка Латвийской Национальной оперы Илона Багеле, танцевальный гость проекта "Рижский бал 2017" Мартиньш Олиньш, дебютанты "Рижского бала 2016" Денис и Юлия Артемьевы, поженившиеся после бала.

Рижский бал - возможность напомнить всем об эпохе великих композиторов, бальных танцев, красоте дамских нарядов и галантности кавалеров.

По большому счету, это отличный способ привлечь в нашу столицу туристов. Уже в прошлом году приезжих гостей было немало. В этот раз, видимо, зарубежных приглашенных будет еще больше.

И сам бал, и развлекательная программа - роскошны. Выступят солисты ЛНО Илона Багеле и Раймонд Браманис, известные танцовщики Латвийского национального балет Раймонд Мартынов и Юлия Бауэр, выйдет на сцену хор мальчиков 1-й Рижской музыкальной школы им.Я.Мединя, профессиональные исполнители бальных танцев, музыканты и другие яркие звезды, в том числе симфонический и джазовый оркестры.

И, конечно, традиционный Бал дебютантов, в котором примут участие молодые пары, прошедшие строгий отбор, организованный лучшими вузами Латвии.

Полонез и венский вальс в исполнении элегантных девушек и вышколенных молодых людей - действительно завораживающее зрелище. Позже к ним смогут присоединиться и все желающие, поэтому за несколько недель до Рижского бала можно побывать на мастер-классах по танцам, чтобы не упасть в грязь лицом.

Но самое главное, Рижский бал проходит при поддержки Рижской Думы и носить благотворительный характер. Уже в прошлом году вырученные средства пошли на помощь детям из детских домов. И в этот раз организаторы планируют основную идею не менять.