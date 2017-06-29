Woman |

Предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) приглашает всех желающих на ознакомительную поездку по окрестностям городов Видземе, чтобы осмотреть объекты исторической железнодорожной игры "Тогда и теперь".

Предприятие отмечает, что многие города Латвии, среди которых Сигулда, Валмиера или Цесис, ранее были известны под другими названиями, о которых сейчас мало кто знает.

LDz отмечает, что путешествие можно начать с осмотра станции Сигулда, или бывшего Зегевольда, которая была открыта при строительстве железной дороги Рига – Псков в 1889 году.

В 1926 году по проекту архитектора профессора Петера Федерса в Сигулде был построен самый роскошный в Латвии вокзал, которому, как и первоначальному станционному зданию в годы Первой мировой войны, суждено было погибнуть во время Второй мировой войны.

По дороге в сторону Цесиса, можно осмотреть Лигатненский виадук. Первый виадук, состоявший из деревянных конструкций, в Лигатне был построен около 1889 года.

По прибытию в Цесис в перечень объектов для осмотра стоит включить бывшую станцию Венден - нынешнюю станцию Цесис, выстроенную в 1889 году.

Один из известнейших железнодорожных объектов Видземе – живописный мост через Рауну. Это и самый впечатляющий железнодорожный мост в Латвии – его высота составляет 24 м, а построен он был в 1889 году для нужд железной дороги Рига – Валка – Псков.

В Валмиере стоит осмотреть три железнодорожных объекта – нынешнюю железнодорожную станции Валмиера (некогда – Вольмар), бывшее депо Общества Валмиерской узкоколейной железной дороги и узкоколейный мост через Гаую.