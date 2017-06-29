Woman |

В эту среду на привокзальной площади состоялось грандиозное открытие 8-го сезона "Origo Summer Stage".

А уже 30 июня в 18:00 состоится второй концерт музыкального фестиваля, на котором выступят очаровательная Айя Андреева и группа "Astro'n'out".

Александр Немировский, руководитель ТЦ "Origo":"Мы очень рады предложить посетителям "Origo Summer Stage" концерты ярких исполнителей совершенно бесплатно в самом центре Риги. И сама программа составлена таким образом, чтобы удовлетворить самые разные музыкальные вкусы и предпочтения."