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10 июля впервые в Риге в ночном клубе First Мир выступит американская рэп-группа Suicideboys, сообщает портал www.balticevents.info.

«Suicideboys» - группа, из Америки, исполняющая песни стиля клауд - рэп. Группа была создана всего пару лет назад в Новом Орлеане. Участниками группы стали молодые музыканты, которые не любят рассказывать о себе и раскрывать свои секреты. Поэтому и о самих ребятах на сегодняшний день мало что известно.

Слик и Руби да Черри — двоюродные братья и участники рэп-дуэта $uicideboy$, стремительно набирающего популярность. Артисты еженедельно радуют поклонников новыми миксами и ремейками, которые размещают в социальных сетях, а также концертными турами, как в Америке, так и за пределами родного государства. Работы американского бенда, можно назвать очень угрюмыми, с темной тематикой песни, что вполне соответствуют их названию.

Их дебютный альбом будет готов к концу года, но уже сейчас они могут похвастаться совершенно сумасшедшей аудиторией. Микстэйпы и треки на Soundcloud набирают по 4-5 миллионов прослушиваний. Клип под названием «Paris» за год набрал более 24 миллионов просмотров на видео-сервисе Youtube.

В Риге музыканты выступят в рамках большого тура и исполнят свои лучшие работы, а также порадуют публику абсолютно новыми песнями. Билеты доступны на официальном сайте тура www.suicideboystour.com.