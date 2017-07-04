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Уже в эту субботу, 8 июля, в Риге пройдет "Diz.aina tirgus". Почти сто балтийских дизайнеров представят свои работы на суд и продажу.

Мероприятие пройдет на на территории "New Hanza" с 11:00 до 16:00 (улица П.Бриежа, 28a)

Тут предполагается буквально все: женская, мужская и детская одежда и аксессуары, дизайн интерьера, печать и предметы искусства, бабочки и галстуки, галстуки и бабочки и прочие сюрпризы.

Вообще, этот район совсем недавно был непривлекательной промзоной и заманить туда публику можно было разве что концертом Prāta Vētra. А вот теперь, смотрите-ка, развивают и серьезно. Сейчас ярмарка, в следующей пятилетке появится Музей современного искусства и новый концертный зал. Да и прогноз погоды очень оптимистичный. Говорят, будет некое подобие лета. Ловим волну, так сказать.

"Diz.aina tirgus" – это место, где балтийские дизайнеры представляют свою продукцию широкой общественности по приемлемым ценам. Особая ценность ярмарки в том, что здесь есть возможность встретить на месте создателей брендов и авторов идей, которые с большим удовольствием показывают и рассказывают о своих детищах.