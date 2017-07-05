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Этим летом у рижан вновь появилась возможность посмотреть на пингвинов, сообщает официальный портал Рижской думы riga.lv.

До конца сентября в Доме фламинго в Рижском зоопарке будут жить 18 пингвинов Гумбольдта и два пингвина Дженту.

Несмотря на то, что в Риге постоянной экспозиции пингвинов нет, в последние годы у посетителей Рижского зоопарка есть возможность понаблюдать за этими интересными птицами. В отличие от предыдущих лет в этом сезоне можно посмотреть сразу два вида – Гумбольдта и Дженту.

Птицы молодые, так как вылупились в прошлом году. Все приехали в Ригу из разных европейских зоопарков.

В рижском зоопарке пингвины проходят карантин, поэтому в экспозиции нет декоративных элементов. Установлены кондиционеры, которые будут поддерживать температуру от +10 до +15 градусов. Стены покрыты материалом, за которым легко ухаживать.

В экспозиции были перестроены смотровые окна, чтобы облегчить маленьким посетителям наблюдение за животными. Пингвины останутся в Риге до конца сентября, а затем поедут в Китай, где будут жить в государственном океанариуме.

В мире встречается 17 видов пингвинов, Дженту – третьи по величине. В высоту они достигают 75-95 сантиметров, весят примерно 5,5 килограммов.

В дикой природе Дженту проживают на островах Антарктиды. В основном питаются ракообразными и рыбой. Чтобы добыть пропитание, они ныряют в прибрежные воды примерно 450 раз в день. Гнездуются зачастую на расстоянии нескольких километров от места добычи пищи. В 2007 году занесены в Красную книгу.

Пингвины Гумбольдта тоже включены в Международную Красную книгу, виды охраняются в рамках специальной программы – European Endangered Species Programme.

Пингвины Гумбольдта в дикой природе обитают на западном побережье Южной Америки от Чили до Перу, в зоне холодного течения Гумбольдта. В высоту они достигают 56-66 см, весят около 4,5 кг. Питаются в основном небольшой косяковой рыбой – анчоусами и сардинами, обитающими в прибрежных водах. Едят также кальмаров и ракообразных. Ныряют обычно на глубину 60 метров, но зафиксированы и случаи погружения на 150 метров. Пингвины Гумбольдта – отличные пловцы, способные развить скорость до 32 километров в час.