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На Рижском центральном рынке есть клубника, горошек и... летающие баскетболисты - так называют спортсменов, которые мастерски забрасывают мяч в корзину сверху.

Во вторник, 11 июля, в 20:00, в Гастрономическом павильоне Рижского Центрального рынка пройдет чемпионат мира по метанию баскетбольных мячей Ghetto Kings of Air 2017, где примут участие лучшие данкеры планеты.

Во время мероприятия зрителей ждёт захватывающее шоу - в этот вечер за титул короля воздуха будут сражаться девять лучших спортсменов планеты.

Вход на мероприятие абсолютно бесплатный и без возрастных ограничений.

Это уже пятый чемпионат мира по слэм-данку, который проходит именно в Риге. Посетители мероприятия увидят мастерство Чемпиона Сиджесa (CJ Champion) из Флориды, литовского чемпиона по слэм-данку Гедиминаса Житлискиса, лучшего данкера Филиппин Дэвида Карлоса и многих других.

Вход на мероприятие – с 19:00, начало в 20:00.