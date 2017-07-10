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27 и 28 июля в Риге пройдет ежегодный джазовый фестиваль - World Jazz Festival 2017. Продолжая традиции, в этом году в течение двух дней пройдут три грандиозных концерта. 27 июля встречаемся на Домской площади, где пройдет открытие фестиваля и бесплатный концерт, который уже три года собирает рижан и гостей города. 27 июля вечером приглашаем на концерт в Splendid Palace, а 28 июля в Арена Рига пройдет закрытие фестиваля.

Как и все предыдущие года, гостей фестиваля будут радовать своими выступлениями как легенды мирового джаза, так и наши музыканты.

27 июля на концерте в Splendid Palace выступят три замечательных музыканта. По многочисленным просьбам гостей, организаторы фестиваля и в этом году пригласили молодого, феноменально талантливого звезду джаза Олега Аккуратова, который уже в прошлом году поразил и удивил исполнением песни “Kur tu teci, gailīti mans” на латышском языке. Несмотря на врожденную инвалидность (тотальная слепота), Олег является уникальным музыкантом мирового класса, завоевав любовь слушателей по всему миру.

Также в Splendid Palace выступит одна из ярких и титулованных американских звезд джаза – Патти Остин (Patti Austin). Талантливая певица, обладательница премии "Грэмми" Патти Остин записала 17 соло альбомов в различных музыкальных жанрах. Патти часто выступает на церемониях "Грэмми" и "Оскар". На концерте Патти Остин выступит вместе с одним из организаторов фестиваля, легендарным саксофонистом Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром. Музыканты подготовили специальную музыкальную программу именно для концерта в Риге, который будет посвящен 100-летию первой леди джаза - Эллы Фитцжеральд (Ella Fitzerald).

Организаторы фестиваля с гордостью объявляют, что в этом году в Арена Рига выступит один из наиболее востребованных артистов Европы, лучший итальянский соул-певец Марио Бионди. 28 июля приглашаем всех в Арена Ригу, на концерт звезды джаза, обладателя премии “Грэмми” - Джон Скофилд (John Scofield) и долгожданный в Латвии итальянский соул-певец Марио Бионди (Mario Biondi).

Джон Скофилд является одним из ведущих гитаристов современного джаза. В этом году он получил две из трех премии “Грэмми” - за альбом джазовых версий кантри-классики и за лучшее джазовое соло.

28 июля концерт в Арена Рига закроет исполнитель, которые не оставит равнодушным никого. Итальянский соло-певец Марио Бионди обладает проникновенный голосом, с ласкающим слух тембром, что придает его песням особое очарование. В Риге музыкант исполнит песни из своего нового альбома, а также мы услышим любимые мировые хиты. Марио Бионди - частый гость международных фестивалей. В этом году он впервые посетит Ригу и порадует своим творчеством гостей World Jazz Festival 2017.

Билеты на фестиваль World Jazz Festival 2017 можно приобрести на www.bilesuserviss.lv, а также в кассах Biļešu Serviss.

Программа фестиваля:

27 июля

15:00 открытие фестиваля на Домской площади

19:00 концерт в Splendid Palace

Патти Остин / Patti Austin / (США)

Игорь Бутман / Igor Butman / (Россия)

Олег Аккуратов /Oleg Akkuratov / (Россия)

28 июля

19:00 концерт в Арена Рига