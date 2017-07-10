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20 июля гостем клуба «Культурная линия» станет поэт, эссеист и фотохудожник, радиоведущая Би-би-си Лидия Григорьева.

Автор более десятка поэтических книг, романов в стихах, документальных фильмов о Гумилеве, Ахматовой и Скрябине, член Всемирной Академии Искусства и Культуры, Европейского Общества культуры и Международного Пен-клуба. Вдова поэта, прозаика и мыслителя Равиля Бухараева, которая сегодня живет в двух городах – Лондоне и Москве.

Лидия Григорьева – постоянная участница международных литературных встреч и некоторых из них вызывают даже чувство легкой зависти: Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Давид Кугультинов, Борис Слуцкий... .

В 90-е годы Лидия Григорьева переехала в Англию. Как она неоднократно потом признавалась: уехала не по своей воле, а просто следом за мужем, которому предложили работу на Би-би-си.

В Лондоне совместно с российским телевидением Григорьева сняла цикл документальных фильмов о деятелях русской культуры: «Цветаева в Лондоне», «Гумилев в Лондоне», «Скрябин в Лондоне», «Станица Лондонская», «Сны Веры Павловны».

Также Лидия Григорьева вела колонки в русских газетах, и эти эссе вошли впоследствии в книгу «Англия - страна Советов».

В своей драме в стихах «Русская жена английского джентльмена» Лидия Григорьева исследует сложнейшие процессы, который называют для простоты «эмиграцией» или «интеграцией», перестройку души и менталитета. Опираясь на личный опыт, Григорьева остроумно описывает жизнь русского экспата в Лондоне.

Встреча состоится 20 июля в 18:00 в конференц-зале отеля Avalon. Вход свободный. Предварительная регистрация на kulturaslinija@gmail.com - обязательна.

Фото: russkylondon.com