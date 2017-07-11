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Международный фестиваль Jūras Pērle (пройдет с 31 июля по 2 августа) посвящен музыке, написанной для кинематографа, мюзиклов и спектаклей. Ожидается невероятное количество именитых гостей из России, Литвы, Польши, Латвии.

Слоган праздника: "Jūras Pērle. Возрождение легенды".

Праздник пройдет в атмосфере синтеза разных видов искусств. Зрители вживую услышат песни из любимых кинофильмов в исполнении как самих актеров, так и артистов, которые пели за кадром. Во время исполнения песен будут демонстрироваться отрывки из кинолент. Прозвучат потрясающие актерские истории. Звездам театра и кино будут помогать артисты Даугавпилского театра.

День первый. 31 июля

В концертном зале «Дзинтари» прозвучат песни и музыка из культовых фильмов и мюзиклов. Их создатели — легендарные артисты, режиссеры, композиторы —выступят вживую. Каждое музыкальное выступление будет сопровождаться интереснейшими историями и блестящим конферансом.

Начало в 19.00.

В концерте первого дня примут участие: Дмитрий Харатьян, Анна Ардова, Леонид Серебренников, Игорь Корнелюк, Ирина Мазуркевич, Валерия Ланская, Игорь Скляр, Сергей Захаров, Ивар Калныньш, Игорь Верник, Владимир Зайцев, Антон Макарский, Андрей Анкундинов, Сергей и Татьяны Никитины, Мария Наумова, Илона Багеле, Андрис Абелите, Ольга Пирагс, Владас Багдонас , Вероника Плотникова, Ирина Медведева, Юрий Стоянов, Мансур Ташматов.

Вести вечер будут сразу четыре звёздные пары: Ивар Калныньш и Мария Наумова, Юрий Николаев и Юрий Аскаров, Игорь Верник и Валерия Ланская, Владимир Зайцев и Ирина Медведева. За роялем — маэстро Левон Оганезов.

После концерта народные артисты и гости фестиваля встретятся на afterparty в ресторане Laivas.

Начало в 23.00.

День второй. 1 августа

Второй день фестиваля Jūras Pērle посвящен музыкальному творчеству Андрея Миронова. А также творчеству замечательных композиторов, пишущих для кино: Максима Дунаевского, Виктора Лебедева и Сергея Никитина. Зрители вживую услышат песни из любимых фильмов: «Д’Артаньян и три мушкетера», «Мэри Поппинс, до свидания», «Гардемарины вперед» и многих-многих других. На фестивальную площадку выйдут и сами композиторы.

В концерте примут участие Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, Ивар Калныньш, Ирина Муравьева, Татьяна и Сергей Никитины, Игорь Верник, Максим Дунаевский, Антон Макарский, Сергей Захаров, Алёна Бабенко, Виктор Лебедев, Ирина Медведева, Игорь Скляр, Семен Стругачёв , Ивар Калныньш, Владимир Зайцев, Кристина Захарова. Концерт проведёт Юрий Стоянов. Начало в 19.00.

На Afterparty в ресторане Laivas знаменитости и гости фестиваля отметят день рождения Ивара Калныньша. Ведущий вечера Игорь Верник.

Начало в 23.00.

День третий. 2 августа

Фестиваль переезжает в Ригу. В Доме Конгрессов пройдет творческий вечер, посвященный 90-летию выдающегося режиссера Эльдара Рязанова. Вот уже два года, как его нет с нами, но фильмы Рязанова продолжают жить в сердцах людей.

Начало в 19.00.

В вечере примут участие друзья и любимые артисты режиссёра: Олег Басилашвили, Барбара Брыльска, Валентина Талызина, Лариса Голубкина, Светлана Немоляева, Сергей и Татьяна Никитины, а также Алёна Бабенко и Андрей Ангудинов. За роялем — Левон Оганезов. Ведущие вечера: театральный критик и киновед Вячеслав Шмыров и актриса Ирина Мазуркевич.

Одновременно в Юрмале. В ресторане Laivas пройдет заключительный ВИП-концерт фестиваля Jūras Pērle. Выступят Игорь Корнелюк, Антон Макарский, Андрис Абелите, Мария Наумова и Кристина Захарова. Ведущий концерта: шоумен Юрий Аскаров. Начало в 18.00.

Билеты на фестиваль продаются в кассах концертного зала "Дзинтари" и Kongresu Nams, а также на www.bilesuserviss.lv.

Адрес ресторана Laivas: Юрмала, проспект Виенибас, 36. Пригласительные на afterparty, заключительный ВИП-концерт, а также ВИП-билеты за столиками в концертном зале "Дзинтари" можно заказать по тел. +371 2424 0404 или на сайте www.jurasperle.lv.