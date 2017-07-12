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15 июля в Юрмале пройдет праздника улицы Йомас. И в этот раз мероприятие поддержит итальянское посольства в Латвии, что отразится и на участниках фестиваля.

На пляже Дзинтари установят сцену, где и выступят финалисты известного Национального музыкального конкурса Италии Videofestival Live - аналог известного шоу "Голос".

Итальянская атмосфера в центре Юрмалы - что-то новенькое и наверняка отличное. Кроме того, посол Италии в Латвии Себастьяно Фулчи и продюсеры музыкального конкурса – Джанни Лардера и Алессандро Порчелла говорят о возможности дальнейшего сотрудничества между двумя странами. Так что держим кулаки, глядишь, нам не придется ездить в Италию, а "сапог" сам будет приезжать к нам.

Но и помимо итальянских мотивов, праздник улицы Йомас богат на программу и развлечения. Подробнее -- ЗДЕСЬ.