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12 августа в рамках уже тринадцатого международного музыкального фестиваля "SUMMERTIME - приглашает Инесса Галанте" в концертном зале Дзинтари состоится концерт прославленного ансамбля из Италии Klezmerata Fiorentina, творчество которых является симбиозом клезмерской, балканской и итальянской музыки, всегда безоговорочно сопровождаемой бурными овациями.

Klezmerata Fiorentina - это четвёрка музыкантов-виртуозов из флорентийского оркестра оперной и симфонической музыки «Orchestra del Maggio Musicale»: Игорь Полесицкий (скрипка), Рикардо Крочилла (кларнет), Франческо Фурланич (аккордеон) и Рикардо Донати (контрабас).

Основанный в 1928 году симфонический оркестр «Maggio Musicale Fiorentino» завоевал репутацию одного из лидеров мирового оркестрового движения.

Зубин Мета, дирижер: «Каждый раз, когда слышу Klezmerata Fiorentina, не знаю, смеяться или плакать, потому что они играют для того, чтобы смеяться и плакать. Этот оркестр не только прекрасное развлечение, но и блестящая игра!»

Впервые ансамбль услышат в Латвии благодаря рекомендации знаменитого камерного оркестра Виртуозы Москвы, блестяще выступившего на фестивале "Summertime – приглашает Инесса Галанте" в прошлом году. Напомним, что этим летом фестиваль пройдет с 9-13 августа в концертном зале Дзинтари.