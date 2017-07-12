Woman |

В эту субботу, 15 июля в Риге, на пляже Кипсалы произойдет особое событие – здесь финиширует традиционное регата пролива Муху-Вяйн. Здесь будет почти полторы сотни яхт. Да таких разных, что и на Ассоль хватило.

Красиво, роскошно, по-спортивного азартно - не зря Регата Муху считается самым большим и старейшим мероприятием Эстонии. И в этом году яхты по маршруту пройдут уже в 60-й раз!

Регата Муху началась 7 июля, и в этом году в ней участвует рекордное количество участников – более 850 участников и 144 яхты, в том числе из Латвии (14), России (17), Финляндии (1) и Литвы (2).

Этот крупномасштабный фестиваль парусного спорта продолжается неделю, в течение которой яхты заходят в шесть портов – Хаапсалу, Куйвасту, Роомассааре, Кихну, Пярну и, наконец, в Ригу. И рижская остановка считается особенной - в 1958 году, когда регата стартовала впервые, ее маршрут начинался именно здесь, в нашей столице. А вот финиш находился в Хаапсалу.

Но с годами "все смешалось в доме Облонских" и в юбилейный год яхты отправляются в противоположном направлении.

Участники регаты состязаются в семи разных категориях, и победители в каждой из них будут названы на церемонии награждения в эту субботу.

15 июля всех желающих приглашают приехать на Кипсалу, чтобы в 10:00 поучаствовать в утренней зарядке с участием эстонской певицы Лауры Притс (Ziggy Wild), в 12:00 послушать выступление эстонской группы „NÖEP”, в 13:30 поприветствовать всех участников регаты, в 14:45 попрыгать под выступление группы „Keksi” и заглянуть на бесплатнуювечеринку “Burā uz Igauniju”.