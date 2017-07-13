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В конце этой недели в Тукумсе отмечают праздник города, да и железная дорога Рига – Тукумс в этом году празднует своё 140-летие, поэтому мы советуем отправиться в Тукумс поездом, осмотрев по пути железнодорожные станции, построенные в конце XIX – первой половине ХХ века для нужд юрмальских отдыхающих.

Первая из этих станций – Приедайне. Она была открыта в 1909 году, когда местечко Приедайне стало развиваться как одно из курортных мест Юрмалы, и поначалу называлась «Сосновая». Первоначальное станционное здание было деревянным, а в 1937-1938 годы здесь был возведен новый вокзал, а также устроены террасообразные насаждения.

Дальше железная дорога идет по месту через Лиелупе длиной 306,6 м. Первый мост здесь был построен в 1877 году, и тогда его длина составляла 282 м.

Большинство станций в Юрмале строились с расчетом на дачников и были открыты в период с 1877 года до начала Первой мировой войны. Например, станция Лиелупе, открытая в 1913 году как остановочный пункт Булли, служила нуждам не только мелких хозяйств и рыбаков поместья Булли, но и обслуживала отдыхающих, поскольку вокруг развивались новые дачные районы. До этого – еще в 1877 году – для дачников и местных жителей была открыта станция Билдерлингсхоф, в 1919 году переименованная в Булдури.

Станция Дубулты, первоначально называвшаяся Дуббельн, была открыта в 1877 году для обслуживания гостей Дубултского курзала. На этой станции по-прежнему имеется путевое развитие, благодаря чему она является конечным пунктом для маршрутов отдельных электропоездов.

В 1877 году для нужд дачников, а также клиентов курзалов, пансионатов и лечебных ванн была открыта и платформа Карлсбад, сегодня известная как остановочный пункт Пумпури. Хотя ее название менялось неоднократно: в 1914 году она была переименована в Карлсбад-1, затем в Меллужи, Меллужи-1 и, наконец, в 1939 году – в Пумпури, местонахождение остановочного пункта не изменилось – он по-прежнему располагается в том же здании, что и при открытии.

Станция Слока, также открытая в 1877 году для обслуживания жителей города Слока, крестьян и рыбаков из поселков Браньки и Павасарис, населения Слокской волости и рыбацких поселков курземского побережья, а также рабочих с построенных на рубеже XIX-XX веков бумажной фабрики и цементного завода, является единственной, где до наших дней сохранилось первоначальное станционное здание, выполняющее ту же функцию.

Одним из популярнейших курортов был Кемери. Здесь также для обслуживания гостей курорта, купальных заведений и пансионатов в 1877 году появилась железнодорожная станция. Причем это место имело значение и в международном масштабе: в 1911 году между Кемери и Москвой было открытое прямое железнодорожное сообщение. Вокзальное здание пострадало в годы войны, однако, незначительно перестроенное после Второй мировой войны, сохранилось до наших дней.

Станция Тукумс-1 была конечной станцией железнодорожной линии Рига – Тукумс. Ее оборудовали при строительстве дороги в 1877 году. Вместо просто «Тукумс» она стала называться Тукумс-1 в 1901 году, когда была открыта построенная Обществом Московско-Виндавско-Рыбинской железной дороги станция Тукумс-2.

В честь 140-летия железнодорожной линии Рига – Тукумс в Тукумском историческом музее «Замковая башня» с 15 июля открывается выставка, позволяющая оживить рассказ о том, как вместе с развитием железной дороги рос и менялся город Тукумс.