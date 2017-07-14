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Чтобы выходные не стали бесполезно прожитым уикендом - отправляйтесь на Праздник лаванды..

Текст: Евгения Шафранек

Надо, конечно, понимать, что наша лаванда - это вам не Прованс, полей лиловых не сыскать. Но некоторые кустики средней пушистости - вполне. А при наличии качественного фотографа, можно ловко создать иллюзию красоты невозможной. Хотя, главное, конечно, атмосфера.

На официальном сайте информации, конечно, маловато. Очевидно, афишу составляли боги маркетинга. Однако праздник будет, можно быть спокойным.

Праздник пройдет

15 и 16 июля с 10:00 до 17:00 в Курземе

22 и 23 июля с 10:00 до 17:00 в Видземе

Пару раз и я доезжала до такой латвийской экзотики. Музыка, местное вино, возможность заодно погулять и по Кулдиге, стоят того, чтобы сделать тот самый "бешеный" крюк в полторы сотни километров.

Да и тот факт, что лаванда растет в наших краях – уже диво дивное. Если верить Википедии, то естественные регионы произрастания этого растения – Средиземноморье, Индия, север и восток Африки, Индия, север и восток Африки, Индия, север и восток Африки.