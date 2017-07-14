Инста-Positiuvs: на Салацгриве стартовал музыкальный фестиваль! (1)
Woman | 14 июля 2017 года, 23:43
Вот где-где, а на Салацгриве сейчас жарко. Все выходные здесь, несмотря на погоду (любую погоду) проходит музыкальный фестиваль Positivus. Причем проходит он у черта на куличках уже в 11 раз и собирает совершенно немыслимые толпы меломанов и любителей шумных тусовок.
Среди десятков артистов, заявленных в программе, есть и настоящие звезды: Pixies, Ellie Goulding,Grandmaster Flash, Rae Sremmurd, JP Cooper, José González и другие.
Мы внимательно следим за публикациями с места событий - твиттер и инстаграм нам в помощь. Постараемся передать атмосферу музыкального праздника и вам! Ну и заодно ищите себя -)
НА Салацгриве? Какой грамотей это писал? Или хохол какой - то, у которого всё, как на Украине?
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