Инста-Positiuvs: в Салацгриве стартовал музыкальный фестиваль! (3)

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Woman | 14 июля 2017 года, 23:43

Вот где-где, а в Салацгриве сейчас жарко. Все выходные здесь, несмотря на погоду (любую погоду) проходит музыкальный фестиваль Positivus. Причем проходит он у черта на куличках уже в 11 раз и собирает совершенно немыслимые толпы меломанов и любителей шумных тусовок.

Среди десятков артистов, заявленных в программе, есть и настоящие звезды: Pixies, Ellie Goulding,Grandmaster Flash, Rae Sremmurd, JP Cooper, José González и другие.

Мы внимательно следим за публикациями с места событий - твиттер и инстаграм нам в помощь. Постараемся передать атмосферу музыкального праздника и вам! Ну и заодно ищите себя -)

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Комментарии 3
Евгения3 часа назад
Большое спасибо за ваш деликатный и корректный комментарий. Все исправим, разберёмся, виновных посадим ноздрями на кол
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Читатель 11 часов назад
НА Салацгриве? Какой грамотей это писал? Или хохол какой - то, у которого всё, как на Украине?
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Грамотный читатель3 часа назад
Читатель! Вот Вы повыёживались, а, между тем, на или в Салацгриве - вопрос спорный. А вот какой-то пишется точно через дефис, не через тире. Если уж берете на себя смелость исправлять чужие ошибки, не делайте своих что ли.
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