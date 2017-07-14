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Вот где-где, а в Салацгриве сейчас жарко. Все выходные здесь, несмотря на погоду (любую погоду) проходит музыкальный фестиваль Positivus. Причем проходит он у черта на куличках уже в 11 раз и собирает совершенно немыслимые толпы меломанов и любителей шумных тусовок.

Среди десятков артистов, заявленных в программе, есть и настоящие звезды: Pixies, Ellie Goulding,Grandmaster Flash, Rae Sremmurd, JP Cooper, José González и другие.

Мы внимательно следим за публикациями с места событий - твиттер и инстаграм нам в помощь. Постараемся передать атмосферу музыкального праздника и вам! Ну и заодно ищите себя -)

A post shared by a g u c c i f o x a g n i j a (@agnijagrigule) on Jul 14, 2017 at 11:39am PDT

A post shared by Temporary design tattoos. (@taada.aada) on Jul 14, 2017 at 2:00am PDT

A post shared by Maris Resnis (@marisresnis) on Jul 14, 2017 at 1:19pm PDT

A post shared by @qskyrexyxp on Jul 14, 2017 at 12:20pm PDT

A post shared by Festival Blog stagr (@stagr.de) on Jul 14, 2017 at 12:15pm PDT

A post shared by Rainer Koik (@rainerkoik) on Jul 14, 2017 at 12:15pm PDT

A post shared by Festival Blog stagr (@stagr.de) on Jul 14, 2017 at 12:06pm PDT

A post shared by Vilnis Izotovs (@vilnis86) on Jul 14, 2017 at 11:59am PDT

A post shared by Festival Blog stagr (@stagr.de) on Jul 14, 2017 at 12:03pm PDT

A post shared by Maria Moor (@mariamoor1) on Jul 14, 2017 at 12:03pm PDT

A post shared by Festival Blog stagr (@stagr.de) on Jul 14, 2017 at 11:52am PDT

A post shared by Tru:de (@trude_store) on Jul 14, 2017 at 11:34am PDT

A post shared by Rūdolfs K. Bražis (@rudolf_kb) on Jul 14, 2017 at 11:32am PDT

A post shared by AL V I LS KA R L Š T R E MS (@aalvilss) on Jul 14, 2017 at 11:02am PDT

A post shared by Zane (@zanebremmere) on Jul 14, 2017 at 9:57am PDT

A post shared by Precos.lv (@precos.lv) on Jul 14, 2017 at 9:36am PDT

A post shared by Positivus Festival (@positivus) on Jul 14, 2017 at 3:20am PDT

A post shared by lcll (@linda_c.ll) on Jul 14, 2017 at 4:28am PDT

A post shared by Positivus Festival (@positivus) on Jul 14, 2017 at 1:01pm PDT

A post shared by BEA JONITE (@beajonite) on Jul 14, 2017 at 12:10pm PDT

A post shared by Viktorija Vīksne 13 MCPS (@viktola) on Jul 14, 2017 at 11:51am PDT

A post shared by Ketija (@ketijamo) on Jul 14, 2017 at 11:45am PDT

A post shared by Positivus Festival (@positivus) on Jul 14, 2017 at 9:40am PDT

A post shared by @woodstockofficial on Jul 14, 2017 at 5:29am PDT