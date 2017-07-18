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В четверг, 20 июля, на пляже Кипсалы с 17:30 до 19:00 пройдёт грандиозный пикник "Borjomi". Если повезет, то и дождичка не будет. Зато на мероприятии можно попробовать приготовленные на гриле блюда (в этом году главным угощением будут бургеры), послушать музыку и вообще расслабиться.

Подобное событие в Риге проходит уже четвертый год подряд и уже давно полюбилось публике. Праздник для многих и правда стал летним и долгожданным.

Помимо еды - спорт: мини-футбол, волейбол и диск-гольф. Словом, чем бы гости не тешились, лишь бы не заскучали!