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После небольшого перерыва в выступлениях дуэт «НЕПАРА» объявляет о возобновлении творческого сотрудничества и начале гастрольного тура по городам с программой “Ещё одна Жизнь”.

Концертная программа нового тура составлена исключительно с учетом пожеланий зрителей. В концерте прозвучат самые известные хиты группы и лучших песни о любви и романтике.

Группа «НЕПАРА» - это по-прежнему непревзойденные вокалисты Александр Шоуа и Виктория Талышинская, коллектив профессиональных музыкантов и талантливые бэк-вокалисты.

Каждое выступление дуэта – это живое исполнение, ваше прекрасное настроение, отдых душой и настрой на позитив!

В Риге группа не давала концертов уже несколько лет!

4 октября в рамках тура по Прибалтике «НЕПАРА» выступит в Риге на сцене Дома Конгрессов.

Билеты доступны в кассах www.bilesuserviss.lv