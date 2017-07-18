«Еще одна жизнь...»: долгожданные гастроли группы «НЕПАРА»
После небольшого перерыва в выступлениях дуэт «НЕПАРА» объявляет о возобновлении творческого сотрудничества и начале гастрольного тура по городам с программой “Ещё одна Жизнь”.
Концертная программа нового тура составлена исключительно с учетом пожеланий зрителей. В концерте прозвучат самые известные хиты группы и лучших песни о любви и романтике.
Группа «НЕПАРА» - это по-прежнему непревзойденные вокалисты Александр Шоуа и Виктория Талышинская, коллектив профессиональных музыкантов и талантливые бэк-вокалисты.
Каждое выступление дуэта – это живое исполнение, ваше прекрасное настроение, отдых душой и настрой на позитив!
В Риге группа не давала концертов уже несколько лет!
4 октября в рамках тура по Прибалтике «НЕПАРА» выступит в Риге на сцене Дома Конгрессов.
Билеты доступны в кассах www.bilesuserviss.lv