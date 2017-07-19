Woman |

Белоснежный Range Rover ещё не остановилcя, а великолепная лаймовская нога уже ступила на юрмальскую землю. Лайма Вайкуле прибыла на собственную пресс-конференцию почти пунктуально и выглядела роскошно. А впрочем, как всегда.

Пресс-конференция накануне старта музыкального фестиваля Laima Rendez Vous традиционно прошла в прибрежном ресторане Lighthouse, который всегда балует прессу вкусными закусками. Поэтому акулы пера сначала бросились к пище обычной, а потом уже к духовной.

"Только все вопросы задавайте во время конференции, а не после. А то у нас времени мало" - первым делом сообщили организаторы мероприятия. Журналисты сразу поняли, что у каждого сверчка свой шесток и заметно приуныли.

За круглым столом, который и не стол вовсе и не круглый собрались виновники торжества. Собственно певица Лайма Вайкуле, Маркус Рива, Интарс Бусулись, мэр города Юрмалы Гатис Трукснис, председатель оргкомитета фестиваля Александр Шенкман, член наблюдательного совета Rietumu Banka Александр Гафин, продюсер фестиваля Элита Милграве, дива Кристина Ополайс и другие.

Господин Трукснис высказал надежду, что подобный фестиваль будет проходить и в следующем году, и через год, и через пять лет. Что понятно, потому что после Новой Волны в Юрмале уже нет таких волнений. А волнений хочется. Да так, что впервые за историю существования фестиваля Юрмала поддержала мероприятие не только морально, но и финансово.

Александр Шекман заверил, что в этот раз фестиваль ещё более масштабный, чем обычно. Так что ждём, надеемся и верим. На сцену выйдет около 70 артистов из 11 стран мира.

Александр Гафин вообще свою речь начал издалека. "Лайма взяла на себя очень серьезную и нужную миссию. В то время, как 20 век заканчивался объединением людей, то сейчас отдельные политики или группы политиков в мире и в Европе общество раскалывают. Это нравится политикам, но не нравится бизнесу и людям. Выходит в Дзинтари сделали то, о чем мечтают все люди: здесь мы можем дружить, можем общаться, здесь мы увидим наших друзей из Грузии, Молдавии, Украины и других стран. А это очень важно для людей и очень важно для бизнеса. Бизнесу вообще такие проекты нужны как воздух.

Но больше всего повезло господину мэру Юрмалы, которого Лайма Вайкуле не только поблагодарила от всей души, но и одарила дружеским поцелуем в знак признательности.

К слову, обещанные сюрпризы будут не только хорошими, но и не очень. Но то, что сюрпризы - точно. Например, Илья Лагутенко по словам Лаймы Вайкуле, повредил лицо, поэтому на фестивале выступать не будет. Весь его номер будет "отрабатывать" сама Лайма. Как будет звучать "Владивосток 2000", исполненный бархатным голосом нашей звезды - посмотрим. Геннадий Хазанов, который и не поет, и с программы тоже слетел по загадочным причинам.

Но все остальные звезды быть обещались, включая Криса Нормана, Кристине Ополайс,группу DaGamba, Интарса Бусулиса, Маркуса Риву и других.

Напоминаем, что с 20 по 23 июля в концертно зале "Дзинтари" пройдет музыкальный фестиваль Laima Rendez Vous 2017.