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10 августа, во второй день международного музыкального фестиваля «SUMMERTIME - приглашает Инесса Галанте», на сцене концертного зала Дзинтари выступят три ярчайшие личности: легендарный джазовый пианист Даниил Крамер (Россия) и знаменитые саксофонисты братья Бриль (Bril Brothers, Россия). В Юрмале музыканты будут играть в сопровождении джазового ансамбля.

Всемирно известного джазового пианиста Даниила Крамера латвийская публика помнит по фестивалю прошлого года, когда музыкант с аншлагом выступил на юрмальской сцене.

Стоит отметить, что концерты легендарного пианиста проходили в лучших концертных залах Франции, США, Испании, Австралии, Китая, Африки и Центральной Америки, а профессиональная техника исполнения артиста и его невероятная харизма покоряют слушателей со всего мира.

Концерты Даниила Крамера всегда очень эмоциональны и трогают до глубины души слушателей любого возраста. На всех концертах музыканта публика аплодирует маэстро стоя.

Музыканты-братья Бриль родились в одной из самых известных музыкальных семей Москвы, их отец - легендарный джазовый пианист Игорь Бриль. На сегодняшний день братья являются востребованными артистами и частыми гостями на лучших мировых джазовых площадках.

В их репертуаре четыре сольных альбома, заслуживших высокую оценку как публики, так и профессионалов. Братья Бриль известны во всём мире также благодаря сотрудничеству с такими джазовыми гуру, как басисты Нат Ривз и Нил Ойстед Педерсен, саксофонисты Кенни Гарретт, Дэйв Либман и Билл Эванс, пианист и композитор Дэйв Брубек.

Их выступления – не только интерпретации джазовых стандартов, но и яркий, неповторимый и темпераментный стиль игры, надолго остающийся в памяти.

Впервые Даниил Крамер и Братья Бриль выступят вместе на одной сцене в Юрмале, в рамках фестиваля "Summertime – приглашает Инесса Галанте". На сцене концертного зала Дзинтари музыканты выступят в сопровождении джазового ансамбля, в который входят контрабас и ударные инструменты. Напомним, что этим летом фестиваль пройдет с 9 по 13 августа в концертном зале Дзинтари.