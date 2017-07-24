Woman |

Один из самых ярких и красочных музыкальных фестивалей, Positivus, остался в прошлом. Зато впереди не менее приятное событие - лиепайский фестиваль SummerSound.

И в эти выходные публику ждет самая разномастная музыка. В пятницу выступят Cheat Codes, Felix Jaehn и Klingade, а в субботу - музыкант Дон.

Главное, точно рассчитать дорогу до Лиепаи, вовремя поменять билеты на входные браслеты, и важно, конечно, чтобы "граждане не сбились с пути, а главное, не спились".

На территории фестиваля будет установлено пять сцен и самые большие - пляжная Summer Sound и Aldaris.

Ну и всенепременно гости смогут перевести дыхание, приняв участие в культурной программе, поесть и потанцевать под ритмы DJ Тома Гревиньша.

Фестиваль проходит 28-29 июля в Лиепае и соберет более сорока участников: Cheat Codes из Лос-Анджелеса, немецкая звезда техно - Felix Jaehn, французский диджей Klingadе и другие.