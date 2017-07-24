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2 августа в концертном зале «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит популярный юморист, телеведущий, шоумен и певец Максим Галкин.

Зрителей ждут неожиданные пародии, номера из телевизионного проекта Первого канала «Точь-в-точь», юмористические сюжеты и музыкальные номера. Максим Галкин — один из немногих артистов, каждый раз представляющий на концертах обновленную программу.

Концерты Максима Галкина нельзя причислить к какому-то одному жанру. В них сочетаются пародии и песни, искрометный юмор и душевная беседа. Когда артист появляется на сцене, в зале мгновенно возникает атмосфера радости, хорошего настроения и праздника. Максим Галкин элегантно и мастерски управляет настроением зрителей, не отпуская их внимание ни на минуту. Публика знает многие его монологи наизусть, но все равно готова слушать их вновь. Каждая миниатюра и реприза Максима Галкина отточены до филигранного блеска, мастерство артиста вызывает восхищение.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 2 2017 в 8:37 PDT

Максим Галкин не нуждается в особом представлении. В рекордно короткие сроки он достиг огромной популярности и зрительского признания. Максим Галкин утверждает, что пародировать ему разрешено любых персонажей из мира культуры, политики и других сфер. Артист настолько искрометно и безобидно представляет со сцены новые образы, что обижаться на него не приходится. В своих пародиях он всегда "попадает в точку", подмечая самые характерные особенности поведения, интонации голоса, мимику своих героев.

Приходите 2 августа на концерт Максима Галкина, чтобы провести незабываемый вечер в обществе талантливого артиста, получить массу удовольствия и зарядиться позитивной энергией на долгое время!

Билеты можно приобрести в кассах Bilesu Serviss