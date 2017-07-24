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21 августа в концертном зале «Дзинтари» с программой «Ю.М.О.Р.» выступит давно знакомый и всеми любимый дуэт «Новые русские бабки».

На своих концертах героини не просто до упаду веселят публику уморительными сценками и музыкальными номерами. Они становятся примером позитивного отношения к жизни. Примером людей, которые умеют с юмором относиться к трудностям и проблемам жизни. А значит, и решать их… хохоча.

«Новые русские бабки» Матрена (Сергей Чванов) и Цветочек (Игорь Касилов) не только юмористы, это талантливые актеры и режиссеры. Им удается удержаться от пошлости и покорять сердца публики тонким юмором, иронией и шутками, которые будут понятны каждому.

«Новые Русские Бабки» будут веселить всех пришедших анекдотами, пародиями, песнями и танцами. Вас ждут лучшие номера от талантливых артистов, которые заслужили признание миллионов поклонников юмористического жанра во всем русскоговорящем мире.

Приходите 21 августа в концертный зал «Дзинтари» - обхохочетесь!

Билеты можно приобрести в кассах Bilesu Serviss