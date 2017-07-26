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фото: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

С 5 августа по 29 октября в Художественном музее «Рижская биржа» будет проходить выставка «Золотая классика русской живописи. XIX век» из запасника Латвийского Национального художественного музея (ЛНХМ).

Экспозиция продолжает начатый в 2012 году русский художественный выставочный цикл. Каждая выставка посвящена определенному периоду с целью всесторонне показать значительную часть коллекции русского искусства, хранящуюся в ЛНХМ. На этот раз внимание направлено на XIX век.

фото: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

В целом для выставки отобрано более 150 экспонатов – живопись, графика, скульптура. Посетители увидят работы Ивана Айвазовского, Карла Брюллова, Ивана Крамского, Алексея Саврасова, Исаака Левитана, Ивана Шишкина, Ильи Репина и многих других.

фото: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Источник: riga.lv