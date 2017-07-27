Woman |

25 августа на сцене Дома Конгрессов в 19:00 вы встретитесь с народными артистами России — Татьяной Кравченко и Александром Панкратовым-Черным.

Родители Кати случайно узнают, что их любимая единственная дочь на шестом месяце... Как же так: дочь беременна, а мужа-то нет! И даже жениха не предвидится! Втайне от нее озадаченные родители начинают поиск достойной кандидатуры. Но они даже не подозревают насколько непросто в наше время найти не то что ДОСТОЙНОГО, А ХОТЬ КАКОГО-ТО ЖЕНИХА...

Комедию «Женихи» можно с уверенностью назвать народной! Ведь на сцене впервые будет блистать, пожалуй, самый веселый дуэт театра и кино.

Татьяна Кравченко – народная артистка России. Стала популярной благодаря народному сериалу «Сваты», где сыграла одну из главных ролей.

Александр Панкратов-Черный - российский актер театра и кино, народный артист России. Широко известен прежде всего по главным ролям в фильмах "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх" и "Где находится нофелет?".

Дмитрий Воронин - российский актер театра и кино. Снимался в сериалах "Папа на вырост" (СТС), "Деффчонки" (ТНТ), "Орлова и Александров" (Первый канал), "Тайны института благороных девиц" (Россия).

Борис Комаров - российский актер. Участвует в театральных постановках МТЮА: "Московская история", "Всадники", а также в мюзикле "Иисус Христос – Суперзвезда".

Максим Лебедев - актер театра и кино. Участвует в спектаклях "Театра Луны": "Ромео и Джульета", "Рококо", "Бал неспящих". Снимался в сериале "Кремлевские курсанты" (СТС), и в фильмах "Девичья охота", "Сквозь туман", "Однажды осенью".

Режиссер: Михаил Елисеев - российский актер и театральный режиссер. Известен зрителям по ролям в фильмах «Выжить после», «Служу Отечеству!», «Беглец», «Столыпин… Невыученные уроки», а также театральными комедийными постановками "Таксист", "День хомячка", "Номер 13".

Автор пьесы: Сергей Белов - член союза театральных деятелей и союза писателей России. Его комедии идут как в московских антрепризах и профессиональных театрах, так и в народных театрах и театрах-студиях. Осуществлено более 300 постановок.

25 августа 2017 года на сцене Дома Конгрессов в 19:00 замечательная комедия «Женихи» или история о том, как родители дочке жениха выбирали.

Яркий дуэт Татьяны Кравченко и Александра Панктратова-Черного подарит вам незабываемый, теплый и веселый вечер.

Билеты можно приобрести в кассах Biļešu Serviss