Woman |

То, что делает Александр Васильев - всегда великолепно. В общем-то, он окружил этим великолепием себя и щедро делится им с окружающими. В столице открывается уже девятая по счету рижская выставка мэтра, при поддержке фонда Александра Васильева и банка ABLV. В этот раз речь пойдет о детской моде 18-20 веков.

Экспозиция открывается в Музее декоративного искусства и дизайна (Рига, улица Скарню 10/20) 2 августа и продлится до 1 октября.

Сам Александр Васильев обратился к прессе (он произносит "прэсса", чем умиляет всех вокруг) и, конечно, рассказал массу любопытного о своей выставке. "Выставка поведает о мире детства в достаточно ограниченном пространстве.

Здесь речь пойдет о большом историческом периоде - два века, которые пережили значительные количество всевозможных перемен для детей. В том числе, эмоциональных, политических и психологических. Это и революция, и наполеоновские войны, войны 19 века, Первая и Вторая мировые войны, передел территории и собственности. Дети были свидетелями всего этого, и в голодное время, и в сытое, и с родителями, и без.

Но вот именно детской одежды, в отличие от взрослой, сохранилось куда меньше. Отношение детей к одежде такое нерачительное и такое неаккуратное, что мы сами редко храним наряды, которые носили в 4 года или 7 лет.

Но и конечно, сказался дефицит одежды. Поэтому дети часто жили в "переделках" - перекроенных из взрослых платьев нарядах, которые еще и передавались по наследству. Вот почему костюмы для детей лучше всего сохранились в тех странах, где не было войн: США, Англия и Швеция.

Вас удивит, что все представленные модели здесь прекрасно сохранились. Вас поразит чистота, качество сохранности и общего вида. Это все благодаря реставрации, потому что одежда попадала к нам в самом разном виде. Целый штат реставраторов дезинфицировал, выводил пятна натуральными средствами, а не химией, которая может безвозвратно повредить вещь, мы восстанавливали все: от бисера до шерсти.

Например, есть мастера, которые занимаются только бисером романтизма, а есть мастера, которые работают только с бисером югенд-стиля. И они между собой даже не встречаются, потому что презирают друг друга.

Детские наряды 18 века отличаются тем, что это миниатюрные копии нарядов для взрослых.

Кроме того, тогда все дети (и девочки, и мальчики) носили корсет с годовалого возраста. То есть их талия была сформирована годами ношения корсета.

В результате любовь показывать декольте существовала у детей с самого раннего возраста.

Дети в принципе воспитывались как маленькие взрослые, как те, кто рано или поздно сможет продолжить семейное дело, перенять хозяйство, торговлю или строительство.

Так как одежда создавалась из дорогих тканей, то детей с младых ногтей приучали к аккуратности: есть приборами, не ставить пятна, носить салфетку, сидеть ровно, не играться в песке и не ходить на голове.

В ту пору стиральных машин не было и привести в порядок платье было сложно. Детям было внушено, что они носят одежду дорогую, не предусмотренную для игры и не комфортную, но они просто должны приучиться жить именно так.

Вывести пятно - было целой историей! Нужно было его удалить, потом отгладить платье и накрахмалить его. Поэтому дети не бегали по саду, не лазали через забор, а были такими маленькими пенсионерами, которые ведут себя, как говорят немцы, "цирлих манирлих".

Когда в мир пришла бытовая техника, дети тут же стали избалованными - испачкал, быстро постирал и весь ваш трикотаж или полиэстер как новый.

После окончания наполеоновских войн, в моду входить новый вид ткани -хлопок. Он-то и спас ситуацию. Если раньше его использовали как ватное наполнение для стёганой зимней одежды, то сейчас он вошел в моду и из него стали делать детские платья. Теперь их платья стало легче стирать и легче гладить."

На качестве, фасоне и даже цвете одежды сказывалось столько факторов, вплоть до уровня смертности, что некоторые детали быта детей 18-19 века действительно шокируют. А казалось бы, просто смотришь на платье... Однозначный must-visit!

Кроме того, 18 августа здесь пройдут две бесплатные экскурсии в рамках праздника города Риги. в 12:00 - на латышском языке и в 14:00 - на русском языке.