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С 25 октября 2017 года в Музее моды (Грециниеку, 24) открывается новая выставка «Диор», посвященная истории дома моды «Christian Dior» и 70-летию знаменитой коллекции New Look.

Посетители музея смогут увидеть несколько десятков уникальных нарядов из коллекции Александра Васильева – это и работы самого Диора, и наряды созданные его последователями во главе дома «Christian Dior» (Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре), а также наряды 40-х годов, работы других влиятельных домов моды 50-х годов, например, «Pierre Balmain», «Jacques Fath», а также элегантные аксессуары.

Выставка «Диор» позволит получить яркое представление о модных тенденциях второй половины 20 века и понять важную роль бренда - «диктатора моды» и «булавочного тирана».

В своей автобиографии «Диор о Dior» (Christian Dior et moi) великий кутюрье пишет: «Мода всегда права. У этой правды очень глубокие причины, и обычно не создатели моды, не её ценители о них и не подозревают.»

Эти слова в полной мере относятся и к знаменитой первой коллекции Диора «Corole» (1947 год), позже названной журналистами New Look – даже сам Диор не догадывался, какой переворот в послевоенной моде Европы начнется с этих нарядов…

«В первую очередь я хотел показать безупречно исполненную работу. У меня не было намерения совершать революцию в моде, я всего лишь хотел добросовестно воплотить свои творческие идеи. Но случилось так, что моя очень робкая претензия в наше поверхностное и небрежное время оказалась чем-то похожим на взрыв бомбы.»

«Бомба Диора» разорвалась в чрезвычайно благоприятный момент. После окончания кровавой и изнурительной войны женщины всего мира ожидали какой-то новинки, созвучной времени. Диоровский силуэт с тонкой талией, подчеркнутой грудью, ниспадающими плечами и широкой юбкой в совершенстве отвечал этим требованиям. Тысячи портних и портных всего мира копировали и тиражировали этот силуэт. Им восхищались. Его ненавидели. Слава и скандал родились одновременно. О Диоре говорили все и везде.

Диор – это символ: символ века, символ эпохи, символ женственности, наконец. В Каракасе или Риме, Токио или в Риге – везде при произнесении этого ставшего нарицательным имени перед глазами возникает Париж: залитый огнями город, шикарные дамы, интригующие декольте, узкие талии, высокие каблуки, дурманящие ароматы... Как с лаконичной точностью выразился историк моды Александр Васильев – «В мире моды существуют три нераздельных понятия: элегантность, вкус, Диор.»