Афиша: впервые в Риге выступит рэпер T-killah
Woman | 27 августа 2017 года, 22:23
2 сентября на сцене ночного клуба First МИР выступит российский рэпер T-killah.
Настоящее имя музыканта Александр Тарасов. Экономист по образованию Александр рискнул начать карьеру в шоу-бизнесе под псевдонимом T-killah.
Несмотря на отсутствие музыкального образования, его группа пробилась на большую сцену и даже закрепилась на ней.
На концерте в Риге T-killah исполнит все свои лучшие работы, а также свои новые песни.
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