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2 сентября на сцене ночного клуба First МИР выступит российский рэпер T-killah.

Настоящее имя музыканта Александр Тарасов. Экономист по образованию Александр рискнул начать карьеру в шоу-бизнесе под псевдонимом T-killah.

Несмотря на отсутствие музыкального образования, его группа пробилась на большую сцену и даже закрепилась на ней.

На концерте в Риге T-killah исполнит все свои лучшие работы, а также свои новые песни.

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