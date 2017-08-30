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фото: pribalt.info

Уже в третий раз 1 сентября квартал "Спикери" приглашает на праздник по случаю Дня знаний. Посетителей ждут творческие мастерские, разные мероприятия и совместное пение с известными латвийскими музыкантами. На сцене выступит Justs, Bandmaster, Transleiteris, Chris Noah Band и Guys on the Red Carpet.

С 15:00 до 20:00 посетителей праздника ждут захватывающие мероприятия. Школьники смогут стать детективами и раскрывать преступления, поработать в лаборатории над экспериментами с жидким азотом, сухим льдом и другими материалами. Дети смогут рисовать на камнях, плести браслеты и многое другое.

Посетителей ждут разные сюрпризы и концерт. Вход на мероприятие бесплатный, начиная с 15:00. Больше информации на spikeri.lv.

Источник: riga.lv