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на фото: станция «Гулбене»

В популярности пролегающего между Гулбене и Алуксне банитиса среди путешествующих по Латвии сомневаться не приходится: о нем знает каждый, кто ездил по Видземе. В этом году банитис отмечает свой 114-й день рождения, поэтому в рамках железнодорожной игры «Тогда и сейчас» предлагаем посетить напоминающий сказочный образ поезд и по маршруту его следования познакомиться с историческими железнодорожными объектами.

Банитис, соединяющий Гулбене и Алуксне, – это единственная в странах Балтии узкоколейная железнодорожная линия общего пользования, на которой осуществляются регулярные пассажирские перевозки. Поездку на банитисе можно начать в Алуксне или Гулбене – это посетители юбиляра могут выбрать по собственному усмотрению. Длина маршрута, пролегающего по Видземе, составляет 33 километра, время, которое предстоит провести в пути, – в среднем час и 25 минут.

Если путешествие на банитисе начинается в Гулбене, до него стоит посетить несколько исторических железнодорожных объектов в этом городе. В качестве первого места для осмотра можно выбрать переезд на улице Бривибас. При помощи приложения железнодорожной игры на смартфоне будет интересно сравнить увиденное с тем, как это место выглядело 100 лет назад.

на фото: улица Железнодорожников

Во время Первой мировой войны, когда в целях снабжения фронта в Гулбене был создан железнодорожный узел, актуальным стал вопрос о расселении работников железной дороги. Ответ не пришлось искать далеко: решили отвести для этого целую улицу. Так была создана улица Дзелзцельниеку (улица Железнодорожников), состоявшая из деревянных многоквартирных домов.

Когда-то поезда шли через станцию узкоколейки «Вецгулбене», где находилось также локомотивное депо, «Чайный дом», жилые дома и другие здания. Эта станция считается главной станцией узкоколейной железнодорожной линии Плявиняс – Гулбене – Валка. Впрочем, с 1938 года банитис останавливается у здания ширококолейной железнодорожной станции, а здание старой железнодорожной станции служит горожанам в качестве многоквартирного дома. «Чайный дом», построенный в свое время для нужд пассажиров Валкской узкоколейки как гостиница и трактир, сейчас также превратился в жилой дом.

Перед поездкой на банитисе предлагаем познакомиться со зданием Гулбенской станции, которое было построено по проекту архитектора Петра Феддерса в 1926 году. После прокладки ширококолейной железной дороги из Иерики и Ситы в годы Первой мировой войны, а также после перестройки участка Плявиняс – Гулбене под широкую колею Вецгулбене стало важным железнодорожным узлом. В 1928 году станцию переименовали в Гулбене, а в 1938 году к зданию ширококолейной станции была подведена также узкоколейка. В годы Второй мировой войны станция была разрушена, однако в течение нескольких лет были не только приведены в порядок рельсовые пути, но и было восстановлено здание станции.

на фото: станция «Стамериене»

По пути из Гулбене в Алуксне банитис останавливается на станции «Стамериене», которая с 1919 по 1927 год также носила название «Стамери». Станция была построена во время прокладки узкоколейки на участке Плявиняс – Валка в 1900-1902 годах, и здание станции сохранилось с тех пор до наших дней. Следующая остановка – станция «Калниена». Это единственное построенное в Видземе на рубеже 19-20 веков деревянное станционное здание, которое сохранилось до нашего времени. Если есть возможность подольше задержаться на этой станции, стоит осмотреть принадлежащий станции погреб – на территории каждой железнодорожной станции имелись помимо прочего различные здания бытового характера, к том числе погреб для овощей, ведь таких эксклюзивных единиц бытовой техники как холодильники у железнодорожников той поры не было.

на фото: погреб у станции «Калниена»

Достопримечательность остановки «Папарде» – водонапорная башня, которая была построена в начале 20 века одновременно со станцией, первоначально носившей название «Аннасмуйжа» и «Анна», для нужд железнодорожной ветки для вывоза леса. Как для использовавшихся для транспортировки лесного материала паровых локомотивов, так и для работы ходивших по узкоколейке Плявиняс – Валка машин был необходим большой объем воды. В этих целях водонапорную башню использует и банитис Гулбене – Алуксне.

на фото: станция города Алуксне

Конечная точка путешествия – станция города Алуксне, построенная одновременно с железнодорожной линией Плявиняс – Валка. Первоначальное название станции – «Мариенбург». На расположенном на территории станции товарном складе в ближайшее время планируется открыть интерактивную историческую «станцию Алуксненского банитиса».