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В начале нового учебного года, Ботанический сад Латвийского университета расширяет предложение образовательных мероприятий – состоятся новые тематические занятия для школьников.

Сейчас в Ботаническом саду можно закрепить и дополнить полученные в школе знания о разнообразии флоры, узнать, какие растения ядовитые, а какие полезны для здоровья, заглянуть в мир экзотических растений и улучшить свои знания на другие темы весьма захватывающим способом.

Тематические задания в Ботаническом саду ЛУ созданы так, чтобы школьники могли углубленно изучить одну из многих предложенных тем. Во время занятий дети смогут в доступном виде освоить теорию, поиграть в тематические игры, заполнить рабочие листы, выполнить практические задания и отправиться на экскурсию по территорию Ботанического сада.

На данный момент Ботанический сад предлагает следующие темы для изучения:

Плоды и семена растений

Лечебные и ядовитые растения вокруг нас

Экзотические фрукты

Деревья и кусты

Экосистемы: растительный мир болот

Экосистемы: растительный мир полей

Экосистемы: мир лесных растений

Разнообразие экосистем

Культуры тканей растений

С детализованным расписанием можно ознакомиться ЗДЕСЬ. Занятия предусмотрены для всех желающих, но рассчитаны именно на уровень школьников всех возрастов.

Источник: riga.lv