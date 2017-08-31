В Ботаническом саду состоятся интересные лекции для детей
В начале нового учебного года, Ботанический сад Латвийского университета расширяет предложение образовательных мероприятий – состоятся новые тематические занятия для школьников.
Сейчас в Ботаническом саду можно закрепить и дополнить полученные в школе знания о разнообразии флоры, узнать, какие растения ядовитые, а какие полезны для здоровья, заглянуть в мир экзотических растений и улучшить свои знания на другие темы весьма захватывающим способом.
Тематические задания в Ботаническом саду ЛУ созданы так, чтобы школьники могли углубленно изучить одну из многих предложенных тем. Во время занятий дети смогут в доступном виде освоить теорию, поиграть в тематические игры, заполнить рабочие листы, выполнить практические задания и отправиться на экскурсию по территорию Ботанического сада.
На данный момент Ботанический сад предлагает следующие темы для изучения:
Плоды и семена растений
Лечебные и ядовитые растения вокруг нас
Экзотические фрукты
Деревья и кусты
Экосистемы: растительный мир болот
Экосистемы: растительный мир полей
Экосистемы: мир лесных растений
Разнообразие экосистем
Культуры тканей растений
С детализованным расписанием можно ознакомиться ЗДЕСЬ. Занятия предусмотрены для всех желающих, но рассчитаны именно на уровень школьников всех возрастов.
Источник: riga.lv