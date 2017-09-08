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В конце этой недели, в субботу, 9 сентября, в Риге, с 16:00 до 24:00, на набережной 11 ноября и на площади у Музея оккупации, состоится уже традиционное мероприятие «Рижская ночь спорта». В этом году сменилось место проведения, но не суть – мероприятие будет еще более захватывающим, чем в прошлые годы.

«Рижская спортивная ночь» начнется в 16:00 на набережной 11 ноября. Участники зон «Живи здорово» и Sporta Expo будут ждать посетителей для того, чтобы рассказать о новинках, актуальных событиях в сфере здорового образа жизни, а так же привлечь к участию в соревнованиях, гарантирующих хороший отдых, веселье на любой вкус, интерес и возраст.

Впервые в Риге пройдут международные соревнования дронов. На площади у Музея оккупации соберутся десять участников из Латвии и Эстонии. Мероприятие начнется в 16:00 и завершится в 22:00. Тем временем на набережной 11 ноябрь пойдут любительские бои , один супербой, и еще один – в тяжелом весе. На площади у Музея оккупации состоится четырнадцатый суперфинал Чемпионата латвийских силачей Betsafe.

Планируются и другие мероприятия, которые предложат десятки разных спортивных федераций, спортивные организации и союзы, например, Латвийский союз альпинистов, Волейбольная школа Ингуны Минусы и т.д. Посетители мероприятия смогут попробовать себя в стрельбе из лука, побоксировать с профессиональными тренерами, поиграть в волейбол, позаниматься с радиоуправляемыми автомобилями и принять участие в разных спортивных мероприятиях, сообщает информационный портал Рижской Думы www.riga.lv.

Также будет установлена зона безопасности Latvijas Dzelzceļš «Услышь, увидь, живи». При помощи специального симулятора можно будет узнать свое время реакции.

Стоит отметить, что за участие в некоторых конкурсах предусмотрены призы.

Мероприятие завершится в 24:00, когда эстафета перейдет к организаторам We Run Riga – они в 22:00 будут ждать тех, кто отправился на пятикилометровый забег.

Подробная информация о мероприятии - www.sportanakts.lv

Вниманию автоводителей!

В связи с проведением публичного мероприятия «Рижская ночь спорта 2017» с 22 часов вечера 8 сентября до 24 часов ночи 10 сентября закроют движение для транспортных средств (кроме транспортных средств со специальными пропусками и оперативного транспорта):

по набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до ул. Муйтас;

по Полю гате на участке от набережной 11 Ноября до ул. Пилс;

по Бискапа гате на участке от площади Гердера до набережной 11 Ноября;

по параллельной набережной 11 Ноября улице со стороны Старой Риги (от ул. Яуниела до Бискапа и Полю гате).

Подробная информация об ограничении движения на сайте www.riga.lv.