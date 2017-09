Woman |

4 октября в Видземском концертном зале "Цесис" и 5 октября в Риге в "Доме Конгрессов", в рамках концертного турне "Born Free Tour", выступит легендарный Голливудский актер и джазовый исполнитель Роберт Дави.

Он выступит вместе с впечатляющим составом музыкантов, среди которых пианист оркестра Френка Синатры, удостоенный премии "Гремми" Randy Waldman и прославленный барабанщик David Tull.

Роберт Дави уже был в Риге, популяризируя свой свеже-изданный альбом "Davi Sings Sinatra: On the Road to Romance". Все билеты на шоу были распроданы и концерт прошел с успехом.

В юношестве Роберт учился у многих вокальных учителей самого высокого уровня, включая легендарных Tito Gobbi, Dan Ferro de Juilliard, Samuel Margolis, и в последнее время у самого признанного вокального учителя Gary Catana, на педагогическом счету которого такой выдающийся вокал Andrea Bocelli, Sade, Seal, Sting, Tony Bennett, Whitney Houston, Robin Thicke и других.

Роберт Дави известен как один из популярных "плохих парней" Голливудских фильмов, также он получил уважение и признание от своих поклонников, критиков и выдающихся музыкальных деятелей, благодаря своему проникновенному пению.

Последняя роль в актерской карьере Роберта Дави – роль в последней части популярной франшизы "The Expendables 3", продемонстрированной в 2014 году.

У Дави действительно широкий спектр ролей начиная от незабываемого злодея Френка Санчеза – Колумбийского наркобарона в фильме Бондиниады "License to Kill" (признан лучшим злодеем Бонда), заканчивая особенными ролями в фильмах "The Goonies", "Die Hard", "Kill the Irishman", "The Iceman", а также в сериалах "Profiler" и "Stargate: Atlantis".

Дави снимался в кино в более чем в 100 ролях Голливудских фильмов и многочисленных телепрограммах. Он заслужил признание критиков, коллег и режиссеров, в числе которых Steven Spielberg, Richard Donner, Blake Edwards, John McTiernan, и Paul Verhoeven.

Он снимался вместе с такими актерами как Marlon Brando, Roberto Benigni, Bruce Willis, Clint Eastwood, Benicio Del Toro, Danny Glover, Michael Shannon, Chris Evans, James Franco, Val Kilmer и другими.

Журнал GQ сравнил его с классиками черно-белого кино, такими как Robert Mitchum и Lee Marvin. Его жесткая внешность маскирует внутреннюю мягкость, которую он показал на получении награды фильма "Terrorist on Trial: The United States vs. Salim Ajami", а также в незабываемых ролях "CSI: Crime Scene Investigation", "Without a Trace", "Law & Order: Criminal Intent", "Criminal Minds" и во многих других сериалах.

Первое появление Роберта Дави на экране было вместе с Френком Синатрой в телевизионном фильме "Contract on Cherry Street". В то время и началось его сотрудничество и дружба с легендарным певцом. Поэтому в карьере Роберта Дави неиссякаемый репертуар Френка Синатры переплетается с золотой классикой американских песен.

Шоу Роберта Дави в большей мере театрализированое представление, где на большом экране появляется Френк Синатра в различных образах, а на сцене находится бар, на котором стоит бутылка любимого напитка Синатры - "Jack Daniels" и два стакана.

Это как диалог между двумя старыми друзьями – Дави и Синатрой, который выражается в музыке.

Как сказал знаменитый Голливудский актер Мики Рурк: "Есть много парней, которые пытаются достичь с помощью музыки того, что сделал Синатра, но у Дави это получается ближе к подленнику, в то же время он остается верен себе. Очень стильная музыка в духе old school."

Билеты доступны в сети „Bilešu Serviss” и в интернете.

Контактная информация: +371 20339900