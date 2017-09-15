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22 сентября, в пятницу, в 18.00 в рижском клубе "Культурная линия" состоится встреча с писательницей Олесей Николаевой. И тема, которую поднимает гостья, серьёзная - "Cовременная русская литература: духовный и нравственный смысл." А так же представит новые книги, а также почитает свои стихи.

На творческую встречу вход свободный, но необходимо зарегистрироваться по e-mail: kulturaslinija@gmail.com

Олеся Николаева - поэт, прозаик, профессор Литературного института, лауреат Патриаршей премии. Автор пятидесяти книг. В Союз писателей вступала по рекомендации Булата Окуджавы и Юрия Левитанского, член Русского ПЕН-центра.

Олеся выступала со стихами и лекциями в Нью-Йорке, Женеве и Париже, преподавала древнегреческий язык монахам-иконописцам Псково-Печерского монастыря, в 1998 году была приглашена в Богословский университет святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова читать курс «Православие и творчество» и заведовать кафедрой журналистики.

В 2009 году Евгений Евтушенко отметил, что «Николаева беспрекословно вошла в разряд лучших женщин-поэтов России». А архимандрит Тихон (Шевкунов), автор бестселлера «Несвятые святые», назвал писательницу «первопроходцем русской православной прозы».

В прошлом году она была председателем жюри российской национальной премии «Русский букер». Творчество Николаевой отмечено стипендией фонда А. Тепфера ( Германия), медалью г. Гренобль ( Франция), премиями имени Б. Пастернака, национальной премий «Поэт» и многими другими литературными наградами.

Литературный вечер пройдет в конференц-зале отеля Avalon (ул. 13 января, 19).