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В Риге 11 ноября в ночном клубе First МИР выступит российская рэп-группа KREC, сообщает портал balticevents.info.

Группу основали в 2001 году Артём Бровков MC Fuze и битмейкер Марат, ранее входившие в состав группы «Невский бит». В 2002 выходит дебютный альбом «Вторжение». В 2003 году к группе присоединяется Ассаи. В том же году, при участии Смоки Мо и группы UmBriaco, выходит второй альбом «Нет волшебства». В том же составе ведётся работа над альбомом Смоки Мо «Кара-Тэ».

Эти два альбома считаются поворотными в русском рэпе, а данный творческий союз начинают называть «новой питерской волной». В 2009 году издание Colta.ru включает оба эти альбома в список десяти главных пластинок русского рэпа.

Следующий альбом группы Krec «По реке» выходит в 2006 году. Песня «Нежность» с этого альбома попадает в саундтрек к фильму «Питер FM». В 2007 Fuze выпускает альбом «Meloman», через год выходит альбом Ассаи «Фаталист». Совместных выступлений группы становится меньше, участники больше времени уделяют сольному творчеству и выступлениям. Летом 2009 года Ассаи официально объявляет об уходе из группы Krec.

Krec, оставшись в первоначальном составе — MC Fuze и битмейкер Марат — приступают к работе над следующими альбомами. Вышло два альбома и в конце 2012 года битмейкер группы Марат, создавший её фирменный звук, покидает проект.

В 2013 к группе присоединились гитарист Денис Харлашин и вокалистка Любовь Владимирова, и таким составом группа Krec гастролирует. В 2014 году выходит новый альбом группы Krec «Воздух свободы». Fuze отходит от хип-хоповых песен. Музыка на альбоме напоминает то «песни под гитару», то блюз. 14 апреля 2016 года группа Krec выпускает альбом под названием «FRVTR 812», а в 2017 году выходит сборник "Обелиск16".

11 ноября на концерте в Риге прозвучат, как самые лучшие работы группы из старых альбомов, так и абсолютно новые песни.

Билеты на мероприятие доступны во всех кассах Biļešu Serviss. Подробная информация о концерте доступна на официальном сайте ночного клуба www.firstmir.com.