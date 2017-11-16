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Фестиваль света "Рига сияет" уже которых год освещает столицу самыми креативными сюжетами инсталляций и прочими перфомансами. Многие утверждают, что с каждым годом мероприятие становится все менее интересным. Но, наверное, стоит дать ему еще один шанс на реабилитацию.

В конце концов, не каждый день здания, памятники архитектуры и целые площади превращаются в произведения светового искусства и не каждый день в центре города происходит столько мероприятий одновременно. В этом году фестиваль пройдет с 17 ноября по 20 ноября. А что нас заинтересовало больше всего - в подборке ниже.

1. Маленький шеф-повар

Один из самых интересных световых объектов будет находится на территории Рижского центрального рынка. Здесь можно будет найти поп-ап ресторан, в котором правит балом маленький шеф-повар. И весь процесс от приготовления блюда до сервировки стола предстанет перед вашими глазами.

2. Свечение энергии

Логично, что ярче всего энергия будет сиять на здании Латвэнерго (улица П.Бриежа, 12). Правда, у этого перфоманса нет никакой глубинной цели. Пожелание создателей - подарить зрителям позитив, вдохновение и попробовать включить наше воображение: мерцающее разными цветами здание символизирует свет далеких звёзд.

3. Латышский алфавит

Если на Олимпиаде в Сочи мы видели русский алфавит, то на фестивале света будет представлен латышский. Представлен довольно серьезно - этому объекту была посвящена даже отдельная пресс-конференция.

В парке у Бастионной горки, между бульваром Райниса и городским каналом, на высоте птичьего полета откроются все буквы алфавита. Увидеть эту красоту можно при помощи дрона 4G, который, к слову, сегодня презентовался отдельно. Мы словно пролетаем над нашими лугами, полями и лесами, случайно отыскивая буквы. Как это будет реализовано в огромной толпе - посмотрим.

4. Внимание! Ветер в голове!

На пешеходной улице Торня в казармах Екаба, между зданием корпуса 2А и Пороховой башней, ищите синюю голову. Это как синяя борода, только голова - привет из Лиепаи.

Лиепайский ветер способен очистить ум и пригнать новые мысли и идеи. И неважно: это большие идеи, способные изменить мир, или личные, которые могут просто сделать день лучше. И этот феномен объединяет лиепайский ветер.

5. ENIGMA#PARADOX

На фасаде клуба Joker (улица Катринас, 12) нас ожидает космический корабль, который отправляется в дальнее путешествие, к планетам, чтобы исследовать вселенную и встретиться с иноземными роботами. По мнению автора идеи Артиса Дзерве, нас ожидает путешествие, полное сюрпризов, которое позволит нам заглянуть в неизведанное.

6. Под небом Железнодорожного музея

В Рижский железнодорожный музей привезли предметы, которые создали световую инсталляцию - 200 экспонатов из музейного хранилища.

7. Детский звездный урок

В отличие от большинства объектов, эта - создана 12-летними детьми, которые уже несколько лет посещают курсы программирования. На время фестиваля школьная стена Рижской государственной 3.гимназии (улица Грециниеку, 3), превратится в цветное полотно, на котором каждый желающий сможет создать свой собственный рисунок и попробовать себя в роли художника.

8. Световая лаборатория

Создатели инсталляции Вячеслав Шавловский и Мартиньш Гулбис открывают для гостей двери в лабораторию, наполненную светов и мечтами. Сама лаборатория находится во дворике улицы Лиепаяс, 34.

Объект - попытка вдохновить детей и дать им возможность создать то, о чем они даже не имели представления. Фух, выдохнули. Не все так просто, как оказалось, с этим научным перфомансом.

8. Прибывшие

Нет, это не понаехавшие, а именно прибывшие, arrivals, как название кино. На территория Ботанического сада (улица Кандавас, 2) можно будет увидеть тени, точнее, световые очертания некогда живших людей. Сам автор проекта, Александр Рейкштан, считает, что мы не уходим бесследно. Мы оставляем после себя имена, шаги и даже дыхание. И в саду т, кто уже давно в мире ином, наконец-то встретятся в земном саду. Согласитесь, красиво?

9. Лазерная симфония

Итальянский автор Марчелло Аросио приглашает зрителей в сказочную атмосферу со сменной интерактивной хореографией. Не спрашивайте, что это такое, сами не знаем, но очень заинтригованы. Лазерное шоу можно увидеть во дворике дома Маза Пилс, 17.

10. Световая аллея

В Верманском саду сплошная философия. Световая аллея для тех, кто понимает: мы живем в мире, где всегда будет стороны медали. И эти две стороны образуют бесконечное течение, которое влияет на нашу жизнь. Практика, конечно, показывает, что чем сложнее описание, тем печальней зрелище. Будем надеяться, что с этим объектом, созданном Голландскими авторами, все будет иначе!

Подробную программу и карту объектов можно найти на официальной странице мероприятия (LV/ENG)

Фотографии: http://www.staroriga.lv/