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23 ноября, в четверг, в 19.00 в рамках цикла «Литературные встречи» проекта «Культурная линия» состоится встреча с Дмитрием Миропольским – автором главного бестселлера 2017 года «Тайна трех государей» и автором сценария одного из самых рейтинговых сериалов на Первом канале – “Гостиница "Россия". Первая среди равных”.

Дмитрий Миропольский представит в Риге свою новую книгу. В 2017 году за роман “Тайна трех государей” он был удостоен премии "Медиаперсона года", вручаемой газетой "Комсомольская правда" и Национальной российской литературной премии "Золотое перо Руси" (книгу признали лучшей в номинации “Историческое наследие”). После успеха этого исторического романа Миропольского стали называть “русским Дэном Брауном” и “Петербургским Дюма”.

Бестселлер рассказывает об удивительных параллелях в судьбах Ивана Грозного, Петра I и императора Павла I, а также раскрывает величайшую интригу всех времен и народов – мировой политический заговор.

Первый же тираж книги был буквально сметен с полок. На сегодняшний день, по самым скромным подсчетам, “Тайну трех государей” прочли на разных носителях информации, по меньшей мере, около полумиллиона человек.

По признанию автора, причиной, побудившей его написать “Тайну трех государей”, стала парадоксальная ситуация, когда среднестатистический россиянин знает про интриги французского двора больше, чем про азы собственной истории.

Разговор с рижскими читателями будет касаться не только исторического прошлого, но и различных вопросов современности, вытекающих из тысячелетней российской истории.

Например, феномена объединения культур разных народов России, составивших ее уникальный единый ментальный код. Наверняка речь зайдет и о современных конспирологических теориях, которые пытаются объяснить сегодняшние мировые проблемы. К примеру, теории о тайном мировом правительстве Дмитрий Миропольский считает несостоятельными.

Однако признает, что в действительности существуют очень могущественные люди, кланы и корпорации, которые умеют обращать принципы мироустройства себе на пользу.

Отличительная особенность Миропольского — исторические события в своих произведениях он преподносит последовательно и деликатно. Среди героев его книг, фильмов и сценариев – Лаврентий Берия и Ходжа Насреддин, граф Федор Толстой, участники ралли “Дакар”, герои Русско-японской войны и узники концлагерей времен Великой Отечественной.

А недавно список этих героев пополнила элита и рядовые сотрудники главной гостиницы СССР под названием “Россия”, на месте которой недавно был открыт главный парк Москвы «Зарядье».