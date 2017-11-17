Культпоход: выставка украшений "От Пикассо до Кунса"

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Woman | 17 ноября 2017 года, 01:44

Если посмотреть на количество выставок, которые проходят сейчас в Риге, то создается впечатление, что мы действительно культурная столица. Но в рамках культпохода я выбрала одну выставку и пришла в купольный зал (название-то какое!) Латвийского национального художественного музея.

Текст и фото: Евгения Шафранек

Но пришла с целью - увидеть экспозицию «Украшения, созданные художниками. От Пикассо до Кунса. Коллекция Дианы Вене». Название очевидно длинное и сплошная интрига. Хотя, все понятно: нужно было как-то впихнуть невпихуемое, чтобы заинтересовать клиента.

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Пикассо должен сработать как хайлайт для гостей. А вот имя Дианы Вене(ударение на последнюю "е", на французский манер) нам ничего не говорит. Но после такой выставки точно скажет - ведь это ее личная коллекция.

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Диана Вене, проживающая на две страны, Америку и Францию, коллекционирует украшения уже 20 лет, что очевидно говорит о ее особом положении в социальной иерархии. Вот я, например, собираю спички. А тут... Дали, Пикассо, все дела. Словом, красиво жить не запретишь.

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Началось все с того, что будущий муж сделал предложение Диане, подарив ей сильно мудреное серебряное кольцо. Тут-то все и завертелось. Супруг, Бернард Вене, продолжал дарить любимой изделия своих друзей — ювелиров-художников.

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А потом уже Диана сама втянулась и подвязалась пополнять свою коллекцию. Так собралось 280 украшений, из которых половина — представлена сейчас здесь, в Риге.

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Ключевым и самым интригующим моментом для меня стал тот факт, что многие художники создавали свои работы специально для Дианы. Это же надо уметь быть музой! И, судя по всему, Диана умеет.

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Интересно и то, что в Латвии работы таких ключевых персонажей в истории искусства 20 века, представлены впервые.

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И это, между прочим, 81 художник. От сюрреалиста Дали до современного Кунса.

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Джефф Кунс, кстати, очень грамотно превратил искусство в бизнес, поставил изготовление красоты на конвейер и сколотил тем самым себе неплохое состояние. Многомиллионное, если быть чуть точнее. 380 млн.евро. Если быть еще чуть точнее.

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Самое интересное в этой экспозиции - каждая вещь таит в себе историю. Романтические и забавные эпизоды из жизни художников, творческие метания авторов.

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Например, Пабло Пикассо создавал украшения для своих возлюбленных Марии-Терезы Вальтер и Доры Маар. Американский скульптор Александр Колдер зашифровывал в изделиях инициалы друзей.

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А французский художник Сезар представлен в «микроскульптурах», которые он получил переделывая ненужные украшения в нужные техникой, которую применяют для пресса старых автомобилей.

Получается, что коллекция одной обеспеченной дамы подарил нам возможность увидеть всю суть искусства и его трансформацию на протяжении целого 20 века. И это, на мой взгляд, очень круто.

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Как замечательно и то, что выставка добралась до нашего города. Диану и ее украшения ждут ведущие галереи во всем мире. Если бы не депрессивная музыка, которая звучит, не переставая и напоминает скрежет чего-то по чему-то и бубнеж самой Дианы Вене, доносящийся из телеэкранов - было бы просто прекрасно!

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Оформление выставки - посылки. Все украшения хозяйка носит и любит и вот эти почтовые ящики должны нам, как бы, говорить: вся наша жизнь - путешествие. И когда мы уезжает, то берем с собой самое дорогое. В данном случае - бирюльки, висюльки и кулоны.

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До 3 декабря у вас есть возможность самим убедиться в том, что украшения, как искусство — настоящий рассказ, путешествие по миру и времени. Думаю, вам действительно понравится.

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