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2 декабря, в субботу, в 13 часов состоится праздничное открытие выставки "Вернисаж" в комплексе Panorama Plaza (Рига, ул. Лиелирбес, 17, возле т/ц Spice). Вы сможете познакомиться с творчеством участников студии IZO ART и с работами заслуженных профессиональных художников, а также приобрести понравившиеся картины. В выставке участвуют известные художники Илгварс Заланс, Байба Лимане, Дагмара Лауриня, Мария Матвеева, Павел Сагалаев.

Часть средств от выставки-продажи пойдет в помощь 20-летнему Лаурису Янковскому из Айзкраукле - на оплату сложной операции в немецкой клинике. Благотворительный проект совместно с программой "Зеленая лампа" и ziedot.lv.

Предусмотрена специальная детская программа - игры с аниматорами и студия рисования, где дети под руководством преподавателей IZO Art mākslas studija смогут создать свои рисунки.

А также для гостей - угощения, розыгрыш подарочных карт, аукцион и многое другое. Выставка будет работать до 29 декабря.

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