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Латвийская группа The Blaster Bitz выпустила клип на новую песню Start to dance (Танцуй, танцуй), который состоит из видеоряда рижской хроники 70-80 годов. Этот клип – машина времени для людей всех возрастов.

Танцы на площади у памятника Свободы, вид на город с высоты птичьего полета,редкие автомобили на городских магистралях, юрмальский пляж – эти и многие другие исторические кадры собраны в новом одном клипе.

«Музыка, если ее услышат люди, кому в 70-80 годы было немного за 20, обязательно вспомнят молодость. А современная молодежь может посмотреть исторические кадры, сопровождаемые ритмичной музыкой и приятным вокалом», - рассказывает художественный руководитель The Blaster Bitz Илья Дядюра.