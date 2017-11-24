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Отмечая начало первого Адвента и ождания Рождества, 3 декабря с 17:00 до 19:00 рижский культурный центр «Ильгюциемс» организует мероприятие под открытым небом «Парад гномов». Мероприятие пройдет в виде торжественного шествия со двора культурного центра «Ильгюциемс» к парку усадьбы Нордекю и обратно к первоначальному месту сбора. Участие бесплатное.

В ходе мероприятия будет представлена сказка о Великом гноме и Моховом гноме, которые живут рядом с большим камнем в парке Нордекю. Участников будут приветствовать ведущие праздника – любительские коллективы центра «Ильгюциемс».

После начала шествия все его участники отправятся с фонариками в руках в парк усадьбы Нордекю, где их будут встречать Моховой гном и фольклорная группа Laiksne, которые познакомят с латышскими поверьями и традициями, проведут игры и в латышском стиле отпразднуют начало Адвента. После этого участники праздника вернутся во внутренний двор центра «Ильгюциемс», где будет зажжена рождественская ёлка.

Затем все посетители мероприятия приглашаются в большой зал культурного центра «Ильгюциемс», чтобы согреться, выпить чаю, послушать рассказ Мохового гнома об Ильгюциемсе и посмотреть мультфильм режиссера Эдмунда Янсонса „Bize un Neguļa”.

Источник: riga.lv

фото: pixabay