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Творческий Квартал Калнциема уже давно полюбился жителям и гостям столицы своей атмосферой, ярмарками и концертами. Только недавно здесь ярко и музыкально закрывали летний сезон и вот уже новый повод - приближается Адвент.

2 и 3 декабря с 10:00 до 16:00, здесь пройдут pop-up арт-ярмарка «Охота на искусство», открытие детской книги, будут открыты творческие мастерские, где дети вместе с родителями сами смогут сделать первые рождественские украшения и начнется фестиваль уличной еды Street Food.

Субботние и воскресные ярмарки предложат посетителям традиционные венки Адвента, а также разнообразные свечи и рождественские украшения от местных мастеров. Ну, и конечно, лакомства, горячие напитки и ощущение приближения декабрьских праздников!