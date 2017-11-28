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Декабрь традиционно богат на городские мероприятия. Так, 3 декабря в 14:00 в церкви св.Павла выступит рижский дуэт сопрано "Classic duet". На сцену выйду Галина Полякова (меццо–сопрано) и Лариса Лютько(сопрано).

Более 10 лет коллектив с успехом выступает в крупнейших залах Риги, городах Латвии, Литвы, России, Германии. "Classic duet" продолжает традиции ансамблевого пения русской вокальной школы.

Женский вокальный дуэт — редкий жанр. Лариса и Галина работают вместе много лет, поэтому их голоса обрели схожую тембральную окраску.

В церкви св. Павла «Классик–дуэт» выступит вместе с известной органисткой Еленой Приваловой-Эпштейн. В концерте прозвучат не только известные произведения гениев эпохи барокко — Баха и Вивальди, но и редко исполняемая духовная музыка немецкого романтика Райнбергера.

Вход свободный за пожертвования