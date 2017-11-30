Woman |

В первый день Адвента, 3 декабря, в 13:00 и в 16:00 в зале Зиедониса Латвийской Национальной библиотеки пройдет концерт Balts, посетители которого смогут насладиться как популярными, так и менее услышанными рождественскими мелодиями в звучании духовых инструментов. Композиции исполнит духовой оркестр Музыкальной школы им. Я. Мединя под руководством Яниса Ретенса и Андиса Карелиса.

Концерт предназначен как сердечное семейное мероприятие, которое станет захватывающим событием для посетителей всех возрастов – детей, школьников, студентов и пенсионеров. Весь концерт будет сопровождать идея, что хорошие и светлые события могут происходить каждый день. Солисты – выпускница музыкальной школы им. Я. Мединя Динара Рудане, с которой оркестр сотрудничает давно, а также приглашен талантливый и успешный актер Рижского Русского театра им. М. Чехова Максим Бусел.

Вход на концерт свободный.

Концерт проходит при поддержке Латвийской Национальной библиотеки и Рижской думы.

Источник: riga.lv

фото: pixabay, publicitātes