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2 декабря, в субботу, в 13 часов в комплексе Panorama Plaza состоится открытие художественной выставки «Вернисаж» с розыгрышем ценных призов и насыщенной детской программой.

Маленькие гости смогут провести время с аниматорами KIDland и побывать в студии рисования, где под руководством преподавателей IZO Art mākslas studija можно создать свои собственные рисунки.

Взрослых гостей будут ждать игристое вино от Dzirkstošā dzīve и угощение от кондитерской JS HEIS SIA, розыгрыш подарочных карт от Gulliver Travel, Stein jewellery, Fitness people и многое другое.

На выставке будут представлены работы участников художественной студии IZO Art и заслуженных профессиональных художников: Илгвара Залана, Байбы Лимане, Дагмары Лаурини, Марии Матвеевой, Павла Сагалаева и др.

Понравившиеся работы можно будет приобрести и часть вырученных средств пойдет на оплату сложной операции в немецкой клинике 20-летнему Лаурису Янковскому из Айзкраукле. Но перечислить любую сумму на благотворительный счет Лауриса можно в любой момент -- ЗДЕСЬ.

Вход свободный, пожертвования приветствуются.

Panorama Plaza

Рига, улица Лиелирбес, 17

3 декабря в 13:00