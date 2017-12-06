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15 декабря в Рижском Доме Конгрессов настоящий концерт-представление - «живой», интерактивный, с легким юмором и оставляющий чувство ностальгии и теплоты на сердце и душе.

Всемирно известный оркестр Гленна Миллера выступает под управлением выдающегося музыканта Уилла Салдена (Wil Salden) – потрясающего музыканта и пианиста. Оркестр состоит из профессиональных мультиинструменталистов. Пять саксофонов, четыре трубы, четыре тромбона, бас, ударные и фортепиано создают потрясающее звучание вечной музыки Гленна Миллера.

Это концерт, это музыкальное шоу, это 100% узнаваемые мелодии классического истинного джаза и композиции всеми любимых кинолент. Именно «Серенада солнечной долины» появилась из под взмаха руки великого Гленна Миллера, именно по звучанию оркестра мы знаем самые знаменитые хиты 40-х и 50-х. Это целое наследие, которое передается от поколения к поколению благодарных слушателей и настоящих ценителей музыки.

Концерт оркестра Гленна Миллера это представление, которое стоит увидеть, – и не один раз в жизни!

Билеты можно приобрести в кассах Biļešu serviss.