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От гусей до баррикад — с 17 ноября до 28 января в выставочном зале «Арсенал» проходит выставка «Новые приобретения Латвийского национального художественного музея».

Текст и фото: Евгения Шафранек

За последние 17 лет в фонды поступило почти шесть сотен произведений, которые датируются 21 веком. И работы здесь появлялись благодаря дарам меценатов, щедрости самих художников и госзакупками.

Как оказалось, целый штат маститых художников отбирает работы в коллекцию музея и постепенно делится ими со своим зрителем. Например, сейчас выставлена только четвертая часть всех приобретений.

Интересно, с кем нужно дружить, чтобы твою картину купили в качестве госзаказа и поместили, хотя бы, в музейное хранилище. И еще интересно, по какому принципу работа признается шедевром и выкупается у автора.

На этой выставке - рассказ о том, что представляет собой и эпоха, и искусство 21 века. Век, правда, еще в самом разгаре, а в латвийском музее уже пытаются подвести итоги. И не всегда удачно, надо сказать. Экспозицию открывают, естественно, баррикады. В нашей стране культура и политика идут рук об рука и в ногу друг с другом.

По мнению организаторов выставки, наш век характеризуется всякой откровенной дрянью: информационной войной, языковыми, этническими, религиозными и прочими кризисами идентичности, в том числе старение общества, всеобщая глобализация и миграция.

И вроде как художники должны бить в наббат и привлекать наше внимание к ужасу современности. Но как-то наши арт-специалисты все проблемы деликатно обходят стороной и редко высказываются критично. Чаще просто аккуратно кидают подсказки. Кто сумел расшифровать - молодец!

Чтобы вас не накрыло с головой концептуальностью, подсказываю. Например, алый Давид с феном - новый образец героя нашего времени. Теперь завоевать мир можно не мечом и огнём, а скромно и со вкусом модной прической и накаченным торсом.

Олень с... так сказать... достоинством - новое прочтение Шекспира. Бедный мастер несколько раз перевернулся в гробу, узнав, что "быть или не быть" может быть явлено миру в такой форме. У оленя, кстати, не только большие вокальные данные, но и одна нога в капкане.

Это иллюстрация сексуальности нашего поколения, быть или не быть, в смысле, иметь или не иметь. И хочется, и колется. Прыгнуть бы во все тяжкие, но еще какие-то моральные рамки существуют. Пока.

Селфи в принципе не для слабонервных и трепетных особ. Тургеневские барышни рыдают в кружевные платки и отказываются от обеда.

Среди участников есть и очень известные в Латвии художники: Леонард Логановский - экс-главный столичный художник, Кришс Салманис с некоей видеоинстялляцией и так далее. Выставка открыта до 22 января, так что вы еще успеете составить свое мнение.