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Начиная с 14 декабря (до 7 января 2018) в кинотеатре K.Suns будут проходить бесплатные киносеансы для детей и подростков. К показу подготовлены 13 фильмов разных жанров – полнометражные ленты, мультипликационные фильмы для самых маленьких и художественные короткометражки для смелых мечтателей.

В программу включены 4 датских, 4 норвежских, 3 немецких и 2 французских фильма для детей. Каждая кинокартина будут демонстрироваться два раза – в разные дни и время, с синхронным переводом на латышский язык.

Для групп школьников, детей и родителей с детьми вход бесплатный, программа доступная здесь.

Но об участии необходимо заявить – зарегистрироваться на сеанс по этой ссылке: http://www.bezrindas.lv/lv/kino/ksuns-kinogalerija/.

Дополнительная информация - 29231633.

Киносеансы организованы Датским институтом культуры, Посольством Королевства Норвегии в Латвии, Французским институтом в Латвии, Институтом Гете в Риге и Kino galerija при поддержке Рижской думы.

Источник: riga.lv

фото: pixabay